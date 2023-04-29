Жертвы ради обрядов? Солдаты ВСУ добивают своих раненых во время ритуалов

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Шокирующую историю рассказал украинский медик. Если все это правда, что еще могут выкинуть украинские террористы?

Солдаты ВСУ обращаются к языческим ритуалам. Об этом сообщают украинские Telegram-каналы.

По словам источника, работающего врачом на передовой, солдаты начинают путать реальность с воображаемым миром. Кроме того, он рассказал историю, от которой стынет кровь в жилах.

Однажды ему пришлось делать сложную перевязку солдату, потерявшему много крови. В какой-то момент к медикам подошел командир взвода и заявил, что транспорта для эвакуации не будет. Тогда раненого перенесли в подвал, где с ним пришли «попрощаться» остальные.

«Нас попросили выйти. Раненый тогда еще дышал. Командир долго читал речь о солдате и его заслугах. Потом резко сменил тему на то, что нужно приносить жертвы ради победы. Мы услышали шесть глухих ударов», — рассказал источник.

Когда медицинская бригада вернулась в комнату, солдат лежал с размозженной головой. Над ним стоял командир, молча положа руку на его окровавленное темень, а затем проведя пальцами по лицу.

Водитель группы признался, что к похожему ритуалу прибегали викинги. Подобное практикуется с тяжело ранеными в Херсоне и под Авдеевкой. Также врач рассказал о слухах захоронения живого солдата вместе с убитым командиром роты.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ минируют пути отхода для своих солдат на кременском направлении. Киевский режим заставляет людей воевать под страхом смерти от рук соотечественников.