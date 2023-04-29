Огневая карусель: лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ministry of Defence of the Russi ; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Российские танкисты действуют настолько быстро, что украинские боевики не успевают ответить.

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей танков Т-72Б3 Западного военного округа на передовых позициях в зоне СВО.

Танкисты поддерживают огнем мотострелковые подразделения, обеспечивая наступление российских войск. Боевые машины могут работать как прямой наводкой на передовой, так и с закрытых огневых позиций, выступая в роли самоходной артиллерии.

Огонь корректируют с помощью беспилотника, его же камера фиксирует попадание.

На видео танковый экипаж в первую очередь уничтожил командный пункт противника. Боевая машина отработала по противнику и скрылась. Как подчеркивают в Минобороны РФ, быстрые и слаженные действия танкистов позволяют устроить противнику огневую карусель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как танкисты заставляют с позором бежать ВСУ и «разбирают» укрепрайоны.