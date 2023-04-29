Тело человека может светиться: ТОП-11 интересных фактов об организме

Организм производит мелатонин, сердце имитирует песни и другие факты о теле

Фото: www.globallookpress.com / Laurie Dieffembacq

Сердцебиение имитирует песни, которые мы слышим. А что еще происходит с нами?

Человеческий организм является одним из самых сложных и удивительных объектов природы. Его функции и возможности кажутся фантастическими, пишет Стивен Джуан в своей книге «Странности нашего тела».

1. 100 триллионов

Эксперт в своем труде отметил, что тело человека состоит из около 100 триллионов клеток.

2. Длина сосудов больше, чем экватор

Во-вторых, если была бы возможность развернуть все кровеносные сосуды организма и сложить их вместе, то они проходили бы на расстояние около 100 тысяч километров. Это больше, чем длина земного экватора.

3. Самый большой орган — кожа

Кроме того, кожа является самым большим органом и составляет около 15% от общей массы.

4. Кожа — зеркало

Также она является отображением здоровья, так как на ней видны все заболевания и состояния.

5. Организм производит мелатонин

Тело может производить мелатонин. Это гормон, который помогает засыпать и контролировать циркадный ритм.

6. Мы выше по утрам

Каждое утро, когда мы просыпаемся, наш рост увеличивается на несколько сантиметров. Это происходит из-за того, что кости позвоночника раздвигаются во время ночного сна.

7. Сердце округляется в состоянии невесомости

Это происходит из-за отсутствия гравитации, которая влияет на форму сердца.

8. Желудочная кислота переваривает сам желудок

Когда мы голодны, наш желудок может съесть сам себя.

9. Сердцебиение имитирует песни

Ритм органа имитирует песни, которые мы слышим. Скорость биения сердца меняется от того, какая музыка звучит у нас в наушниках.

10. Наше тело может светиться

Человеческое тело излучает слабый свет в темноте. Это феномен называется биолюминесценцией. Такие органы, как глаза, могут излучать свет, когда они получают удар.

11. Тело может само вырабатывать алкоголь

В организме может вырабатываться небольшое количество алкоголя. Это происходит из-за брожения пищи в кишечнике. Таким образом, мы можем быть пьяны, даже если мы не употребляли спиртовые напитки.

В заключении хочется отметить, что человеческое тело — это удивительно, оно скрывает множество ошеломляющих фактов и тайн. Возможно, в будущем с помощью научных открытий люди узнают об организме еще больше. Важно помнить, что каждый — уникален и нужно заботиться о теле, чтобы оно функционировало лучше и служило нам дольше.

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