Вершинин: США боятся терять дипломатическое представительство в России

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Дипломат отметил, что отношения между странами находятся на низком уровне. Возможно ли исправить ситуацию?

Несмотря на то, что отношения между Вашингтоном и Москвой находятся на чрезвычайно низком уровне, Вашингтон заинтересован в сохранении посольства в России. Таким мнением поделился заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Он также отметил, что существует очень много проблем в двусторонних контактах.

«У нас отношения находятся на чрезвычайно низком, если не сказать нулевом уровне. <…> Могу вам сказать, что американцы заинтересованы в сохранении функционирования своего посольства в Москве», — отметил Вершинин.

Дипломат добавил, что Россия работает с США на основе принципа полной взаимности. Это означает зеркальный ответ на какие-то недружественные действия в отношении РФ.

К примеру, он напомнил о запрете российским дипломатам совершать поездки за пределы 25 миль от штаба всемирной организации. Такое положение дел Вершинин назвал ненормальным.

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В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что палата представителей обязала власти США раскрыть число американских военных на Украине.