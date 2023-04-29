Сестра Ким Чен Ына назвала Джо Байдена стариком без будущего

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Родственница лидера страны и крупный политик Ким Ё Чжон прокомментировала слова президента США «смене режима в КНДР».

Замглавы отдела ЦК Трудовой партии и сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Ё Чжон назвала бессмысленными угрозы президента США Джо Байдена, а его самого — стариком без будущего. Таким образом политик прокомментировала лова американского главы о смене режима в КНДР.

На встрече с лидером Южной Кореи Юн Сок Ёлем в Белом доме Байден заявил, что в случае ядерного удара по Штатам или их союзникам приведет к необратимым последствиям. Он пообещал, что результатом атаки станет «конец режима». И именно Вашингтон такой результат гарантирует. Ответ Ким Ё Чжон обнародовало Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) КНДР.

«Это можно принять за бессмысленное высказывание человека в преклонном возрасте, который совсем не способен взять на себя ответственность за безопасность и будущее США, старика без будущего», — сказала политик.

США и Южная Корея в лице лидеров на встрече договорились о совместных консультациях на случай возможной ядерной атаки со стороны Пхеньяна. Юн Сок Ёлем подкрепил слова Байдена, сообщив — на любые провокации страны ответят согласованным и мощным ударом с применением всех сил альянса.

Сестра Ким Чен Ына в своем комментарии подчеркнула, что предупреждения Байдена о смене режима, помимо прочего, можно рассматривать как угрожающую риторику.

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