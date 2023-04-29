Адское пламя: эксклюзивные кадры пожара на нефтебазе в Севастополе вблизи

Фото, видео: 5-tv.ru

К этой минуте возгорание удалось локализовать.

В ночь с 28 на 29 апреля в Севастополе загорелась нефтебаза. Причиной пожара стала атака украинских беспилотников. Возгоранию был присвоен 4-й класс, а площадь возгорания составляла около тысячи квадратных метров. В настоящее время его удалось локализовать.

«Пожар никак не повлияет на ситуацию со снабжением топливом Севастополя. Эти резервы не были задействованы для поставок горючего на автозаправочные станции», — отметил губернатор Михаил Развожаев.

Также он поблагодарил пожарных за слаженную работу, назвав их героями. Однако из-за сложности возгорания быстро ликвидировать его не получится. В интервью ТАСС Развожаев заявил, что огонь будет потушен примерно к 18:00.

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В пресс-службе отметили, что пожар произошел в отдалении от гражданских объектов. Он не угрожает жилым домам.

Ранее 5-tv.ru сообщал детали происшествия.