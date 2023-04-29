ВСУ минируют пути отхода для своих солдат на кременском направлении

Фото: © РИА Новости / РИА Новости

Украинский военнопленный рассказал, что его сослуживцы отказывались идти на позиции, и тогда их загоняли силой, отрезая возможность для отступления.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) минируют пути отходя для своих же солдат, которые больше не хотят участвовать в боях на кременском направлении. Об этом РИА Новости рассказал один из пленных, военнослужащий 100-й бригады теробороны украинской армии Владимир Киндюк. По его словам, вне зависимости от обстановки киевский режим заставляет людей воевать под страхом смерти от рук соотечественников.

«Ребята, которые не хотят идти на позиции, их силой загоняют и минируют пути отхода. Наша задача была стоять до последнего. Сказали, что назад хода нет, там стоит нацгвардия, сказали, что в случае чего будут стрелять», — заявил Киндюк.

Ситуация вокруг населенного пункта Кременная, это сватовское и кременское направления, накаляется с осени прошлого года. Украинские военные регулярно обстреливают район и пытаются прорвать оборону. При этом, по словам пленного, в успех контрнаступления руководство подразделений не верит, поэтому заставляет солдат писать рапорты с просьбой хоронить их прямо на позициях.

Спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2023 года. После очередного обострения на линиях соприкосновения и возобновления обстрелов со стороны киевского режима главы Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью. Президент РФ Владимир Путин назвал целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины, а также спасение мирного населения региона от геноцида.

Глава государства подчеркнул, что Россия должна защитить и собственные земли — создать условия, гарантирующие территориальную безопасность. В сентябре прошлого года по результатам референдумов в состав РФ вошли четыре освобожденных от националистов субъекта — ДНР и ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Подавляющее большинство жителей этих регионов проголосовали за вхождение в Россию.

Ранее, писал 5-tv.ru, палата представителей обязала власти США раскрыть число американских военных на Украине.