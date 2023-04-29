Бейонсе косит под Блиновскую? Звезду R’n’B уличили в неуплате налогов

Фото: www.globallookpress.com / Beyonce

Девушка задолжала государству 2,7 миллиона долларов.

Американская звезда R’n’B Бейонсе оспаривает заявление налоговой службы о том, что она должна казне США 2,7 миллиона долларов (около 215 миллионов рублей по текущему курсу — Прим. ред.). Такой новостью поделилось издание Page Six. Несколько дней назад певица подала петицию, в которой утверждала, что руководящий орган допустил несколько ошибок в ее налоговых декларациях за 2018 и 2019 годы.

К примеру, звезда через своего адвоката сообщила, что следует разрешить постатейный вычет в размере 868 766 долларов. По ее словам, это был взнос на благотворительность. Как отмечают в издании, в 2013 года звезда основала BeyGood Foundation, компанию, которая помогает с получением образования, при стихийных бедствиях, психических проблемах и многом другом. На протяжении всей своей карьеры она также поддерживала множество других благотворительных организаций. IRS заявило, что Бейонсе задолжала 805 850 долларов за 2018 год и 1 442 747 долларов за 2019 год, а также дополнительные 449 719,40 долларов США в виде комбинированных штрафов за эти годы.

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«Мы работаем с IRS и ожидаем, что вопрос будет решен в ближайшее время», — отметил адвокат певицы.

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