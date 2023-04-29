Тетя Блиновской осудила ее за неуплату налогов: «Вообще не понимаю этого»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Родственница «королевы марафонов» рассказала о своем общении с ней на фоне расследование уголовного дела.

Тетя Елены Блиновской осудила блогера за неуплату почти миллиарда рублей налогов. Комментарий о ситуации с задержанием племянницы она дала 5-tv.ru.

«Налоги платить надо! Это все знают прекрасно. Я не знаю — с таких больших денег без проблем бы налоги заплатила и работала дальше. Народ же ходит к ней. Не знаю, я вообще не понимаю этого», — сказала тетя «королевы марафонов» Галина Алцыбеева.

Она добавила, что около трех лет не общается со знаменитой родственницей. При этом отношения между ними остались нейтральными.

«Мы не общаемся три года вообще. Потому что Лена… Заниматься таким бизнесом — ей не до родственников. Я так думаю. Даже слова друг другу плохого не сказали, какие ссоры? Вообще ничего», — подытожила Галина.

Дело Елены Блиновской

Вечером 28 апреля знаменитого блогера отправили под домашний арест на два месяца. Перед этим «королеве марафонов» предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму 918 миллионов рублей и легализации средств. Елена Блиновская полностью признала вину.

Перед задержанием блогер должна была лететь в Казахстан. Однако выехала на люксовом автомобиле Maybach в сторону Белоруссии. Ее и еще двоих мужчин задержали на границе. По версии следствия, «мать инфоцыган» пыталась скрыться от правосудия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о странностях в поведении Елены Блиновской в суде, а также о правилах ее новой жизни под домашним арестом.