В России выйдет комедия про Ждуна

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Постановкой займется создатель «Одной» и «Непослушной» Дмитрий Суворов.

Кинокомпания «Наше кино» снимет фильм о популярном интернет-меме под названием «Ждун». Такой новостью поделилось издание «Бюллетень кинопрокатчика». Ожидается, что съемки пройдут уже осенью этого года в Москве и Абрау-Дюрсо. Режиссерское кресло займет создатель «Одной» и «Непослушной» Дмитрий Суворов.

По словам продюсера картины Максима Рогальского, этот персонаж любим многими. Он также добавил, что для фильма героя интернет-мема анимируют. Остальные роли будут играть настоящие актеры.

«Мы приобрели права на экранизацию фильма с этим персонажем. Мы провели фокус-группы и выяснили, что Ждуна знают и он вызывает улыбку и позитивные эмоции у абсолютного большинства опрошенных», — заявил Рогальский.

Согласно синопсису, Ждун — это инопланетянин, который знакомится с мальчиком, приехавшим на каникулы к бабушке с дедушкой в Абрау-Дюрсо Краснодарского края. Выход картины в прокат ожидается весной-летом следующего года.

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