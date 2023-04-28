Елена Летучая пережила нападение во время съемок: «Какое-то чудо-юдо»

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После телеведущую госпитализировали в полуобморочным состоянии.

Телеведущая Елена Летучая пережила серьезное нападение, которое закончилось госпитализацией. Об этом знаменитость рассказала в интервью Алексндру Цыпкину на канале YouTube.

Журналистка пояснила, что страшная история случилась с ней несколько лет назад, но осадок до сих пор остался после встречи с «хулиганом». Причем им оказалось ядовитое насекомое, которое выбрало самый подходящий момент для нападения — ночью. Елена в этот момент спала и не сразу поняла, что в ее ухе поселился почти невидимый гость.

«Это была Мексика. Я спала и мне в ухо заползла какая-то тварь. Я до сих пор не знаю, как она выглядит. Каждый раз, когда я рассказываю эту историю, представляю „Чужого“ (научно-фантастический фильм ужасов. — Прим. ред.) там… Причем я сразу не поняла», — рассказывает экс-ведущая «Ревизорро».

Немногим позже телеведущую стало беспокоить ухо — Елена ходила в таком состоянии на работу, а боль решила приглушить лекарством и заткнула ухо тампоном, допустив большую ошибку.

«А насекомое обратно вылезти не могло, как мне объяснил врач, и сдохло. А поскольку было ядовитое какое-то существо, у меня началась интоксикация. Через два дня на утро, а у меня земля кругом пошла. Меня сразу в скорую и сказали, что у меня там какое-то чудо-юдо», — добавила знаменитость.

По ее словам, это был последний день съемок, и наступившей ночью она уже не спала, опасаясь визита похожего гостя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой жанр в кино предпочитает Елена Летучая.