Массовое ДТП в Подмосковье с грузовиком и шестью легковушками: погибли двое детей

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Всего, по предварительным данным, авария унесла четыре жизни.

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при столкновении семи автомобилей на Киевском шоссе в Наро-Фоминском районе в Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах. Отмечается, что в ДТП также пострадали два человека. Данных об их состоянии пока нет.

По предварительным данным, легковые авто остановились на светофоре, после чего в них врезался грузовик. Одна из легковых машин после столкновения воспламенилась и выгорела дотла.

На месте работают сотрудники оперативных служб. 5-tv.ru следит за ситуацией и выясняет подробности инцидента.

Ранее сообщалось об аварии на МКАД в районе Ясенево. Водитель такси не справился с управлением, после чего его авто пролетело на полной скорости через пять полос. 5-tv.ru публиковал видео с камер видеонаблюдения, установленных на дороге.