Появилось видео с места смертельного массового ДТП в Подмосковье

Двое детей и двое взрослых погибли в массовом ДТП с грузовиком в Подмосковье

Фото, видео: Прокуратура Московской области; 5-tv.ru

По предварительным данным четыре человека, в том числе двое детей, погибли, еще двое взрослых получили травмы.

В распоряжении 5-tv.ru появились эксклюзивные кадры с места массового ДТП на Киевском шоссе на въезде в город Наро-Фоминск. В аварии погибли четыре человека, двое из них — дети семи и десяти лет. Все погибшие находились в одном автомобиле, вероятно, это были члены одной семьи. Также известно о двоих пострадавших, медики оказывают им необходимую помощь.

Грузовой автомобиль КАМАЗ, фура без кузовной части, врезался сразу в шесть легковых машин, остановившихся на светофоре. Одно из транспортных средств после удара воспламенилось и полностью выгорело. Другие получили сильные повреждения в виде больших вмятин и выбитых стекол. На месте продолжают свою работу сотрудники экстренных служб.

Наро-Фоминская городская прокуратура взяла на контроль процесс выяснения всех обстоятельств инцидента, чтобы в дальнейшем принять соответствующее процессуальное решение. На место происшествия выехал заместитель Наро-Фоминского городского прокурора Григорий Кучеров.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места аварии на Московской кольцевой автодороге (МКАД) в районе Ясенево. Водитель такси не справился с управлением, его авто пролетело на полной скорости через пять полос, после чего врезалось в отбойник и перевернулось.