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Большинство причин недосыпа связаны с действиями человека и неправильным образом жизни.

Недосып является серьезным источником стресса для организма. Хроническую нехватку сна не получится восполнить за один раз, даже если хорошо отоспаться.

Прежде всего страдают когнитивные функции — снижается работоспособность и появляются проблемы с центральной нервной системой. Также от недосыпа повышается риск развития инфаркта и инсульта.

Недостаток сна может мешать процессу похудения, а еще стать причиной развития сахарного диабета, депрессии и других заболеваний, привести к нарушениям репродуктивной функции.

Из-за недосыпа страдает и общий иммунитет человека, поэтому врачи рекомендуют уделять большое внимание режиму и качеству сна. Средняя продолжительность сна у взрослых людей должна быть примерно шесть-восемь часов.

Каждая из причин недосыпания требует собственных подходов к ее устранению. При недостаточном количестве сна нужно понять, сколько часов необходимо человеку и рассчитать время засыпания и пробуждения. Несоответствие биологических часов человека принятым нормам можно исправить за счет смещения внутренних часов с помощью правил здорового сна. Важно высыпаться в течение всей недели, а не планировать «отсыпной» на выходных.

На здоровый сон могут влиять разные факторы. Дневной сон смещает начало ночного сна на более позднее время и нарушает естественный ритм. Если заснуть мешают боли и болезни внутренних органов, получите консультацию врача и лечите имеющиеся заболевания.

Стресс, чрезмерные нагрузки и усталость можно побороть, если равномерно распределять и планировать дневную нагрузку, повышать психологическую стрессоустойчивость организма.

Если заснуть мешает неудобная постель или отвлекающие факторы — исправьте это. Бессонница требует обращения к специалистам и комплексного лечения.

Большинство причин недосыпа связаны с действиями человека и неправильным образом жизни. Их можно устранить самостоятельно, лишь некоторые причины требуют консультации врача