В ООН встревожились из-за поставок Киеву снарядов с обедненным ураном

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В Великобритании заявили, что не собираются отслеживать, как боевики ВСУ применяют их токсичное оружие.

В ООН обеспокоены передачей Украине снарядов с обедненным ураном. Представитель организации Фархан Хак подчеркнул, что тревогу вызывает использование такого оружия в любой точке мира и любой страной. Великобритания — не исключение.

Но вопрос о том, должна ли поставляющая боеприпасы страна нести ответственность за их применение и утилизацию, чиновник ООН переадресовал официальному Лондону.

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Ранее стало известно, что британцы передали ВСУ тысячи снарядов для танков «Challenger 2», среди которых и боеприпасы с обедненным ураном.

При этом замминистра обороны Королевства заявил, что отслеживать применение собственного токсичного оружия Лондон не собирается.