«Это геноцид»: военный эксперт объяснил, как снаряды с ураном погубят Украину

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Планы Лондона о поставке Киеву опасных боеприпасов в очередной раз доказывают безразличие Запада к жизням украинцев. Чем на это может ответить Россия?

Применение боевиками ВСУ западных снарядов с обедненным ураном может привести к радиоактивному загрязнению, сравнимому с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«Будет загрязнение окружающей среды на больших площадях. Оттого это геноцид по отношению к украинскому народу. Запад инициирует загрязнение окружающей среды на территории Украины <…> Это может стать вторым Чернобылем. Только это будут очаговые заражения. И они скажутся на населении Украины вскоре. Плодородную землю нельзя будет возделывать, потому что станет заражена», — цитирует специалиста KP.RU.

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Зачем используют снаряды с обедненным ураном

Юрий Кнутов пояснил, что из обедненного урана изготавливают сердечники снарядов. Они обладают очень высокой прочностью, поэтому получающиеся боеприпасы могут пробивать практически все виды бронетехники. В первую очередь такие снаряды используют для уничтожения танков. Например, их активно применяли военные НАТО в Югославии.

«Когда снаряд попадает в лобовую броню, сердечник начинает сжиматься, пробивает броню с определенным усилием и образует радиоактивную пыль. Если человек потом сорвет цветок, отведет ветку, сядет на траву — эта пыль вызовет онкоболезни. Сербия сегодня занимает первое место в Европе по раку у детей», — отметил военный эксперт.

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Как обедненный уран используют в бронетехнике

Использовать свойства обедненного урана также можно для защиты. Например, из этого вещества сделан один из нескольких слоев брони в американских танках Abrams. Во время войны в Ираке это позволило им выдерживать попадания Т-72. Однако у этого решения есть серьезный минус.

«Внутри образовывалась пыль, окалина. Ею дышали экипажи американских танков. Большинство заболели раком. Пентагон завалили исками. Американские танкисты или их семьи требовали компенсировать ущерб, нанесенный бронеплитами, изготовленными из обедненного урана. Но там сделали все для того, чтобы ни один иск не прошел. Тысячи танкистов получили онкозаболевания. Сотни умерли быстро», — рассказал Юрий Кнутов.

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Чем на поставки снарядов с обедненным ураном ответит Россия

Россия рассматривает снаряды с обедненным ураном как «грязные бомбы». Поэтому ответ на их применение будет адекватным, подчеркнул военный эксперт. Например, в виде ударов гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по местам хранения этих боеприпасов или перевозящему их транспорту. Если снаряды с обедненным ураном все же попадут на поле боя, российские танки имеют защиту от них.

«На Т-90 динамическая защита. Навстречу такому снаряду выстреливается фугасная струя. Это сильно гасит скорость такого снаряда. Еще есть активная защита. Она перехватывает снаряд в полете — выстреливаются небольшие ракеты и сбивают снаряд с курса», — объяснил специалист.

При этом Юрий Кнутов отметил, что снаряды с обедненным ураном все равно представляют опасность для Т-90. А их столкновение с препятствием всегда приводит к загрязнению окружающей среды и повышенному уровню радиации.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ООН выразили беспокойство из-за планов Великобритании передать Киеву снаряды с обедненным ураном. Позже глава МИД РФ Сергей Лавров назвал замысел Лондона «шагом к качественному, серьезному наращиванию эскалации».