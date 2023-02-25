Наводчик объяснил, почему Т-90М «Прорыв» уничтожат Abrams: «Прилетит, пока заряжает»

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Новейшие российские танки обладают тремя преимуществами перед западными машинами. Они уже прошли боевое крещение в зоне спецоперации. И показали себя достойно.

Российская боевая машина Т-90М «Прорыв» имеет более чем равные шансы в противостоянии с американскими и немецкими танками Abrams и Leopard 2. Об этом в беседе с военным корреспондентом «Известий» Эмилем Тимашевым рассказал наводчик с позывным «Тень».

Три преимущества

Во-первых, Т-90М может стрелять управляемыми ракетами и снарядами повышенной пробиваемости. Благодаря им можно поражать самые различные цели.

«Abrams и Leopard — сильные противники. Но, думаю, шансы у нас более чем равные. (Мы сможем их поразить — Прим. ред.) за счет управляемых ракет, снарядов типа „Свинец“. Это уже новые, современные бронебойные снаряды, позволяющие пробивать и гомогенную броню, и динамическую защиту, и западную динамическую защиту, которая не детонирующая», — объяснил российский военнослужащий.

Вторым преимуществом Т-90М «Прорыв» перед западными танками наводчик назвал передовую систему защиты. Как только кто-то начинает прицеливается по российскому танку, она информирует об этом экипаж и указывает примерное местоположение цели. Это позволяет поразить врага до того, как он откроет огонь.

«Система позволяет нам угадать, когда по нам они будут замеряться. Только Abrams замерится — он сразу получит в ответ», — заверил «Тень».

Третье преимущество Т-90М «Прорыв» перед западными танками — автомат заряжания. Стоит отметить, что им оснащены все отечественные танки примерно последних 50 лет.

«Пока заряжающий в Abrams будет заряжать только один снаряд, ему уже от нашего танка прилетит три снаряда. Поверьте, заряжающему это очень непросто будет — когда по танку прилетает снаряд за снарядом, его там кидает внутри. А наш танк будет продолжать накидывать и накидывать. При этом когда по нашему танку будет прилетать снаряд, мне эта тряска никак не будет мешать заряжать новый и новый снаряд. Буду продолжать вести огонь», — рассказал боец.

Прошел боевое крещение

В заключение «Тень» добавил, что Т-90М уже прошел проверку боем. Бронетехника выдерживала взрыв противотанковой мины, удары гранатометов и противотанковых управляемых ракет, а также дуэли с другими танками.

«Лично я встречался с танком тоже. Система постановки завесы сообщила, что по нам танк произвел замер — Т-72 польской модификации зашел в бочину, а мы его не заметили. Система сообщила об этом, командир нажал кнопку, у меня башня повернулась. Осталось только донавестись в прицел и первым поразить цель. Цель была поражена успешно», — рассказал наводчик, подчеркнув, что танк противника так и не успел открыть огонь.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором Т-90М «Прорыв» уклонился от снаряда артиллерии ВСУ. Перед этим российский танк несколько раз выстрелил по укрепрайону противника.