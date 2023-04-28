Видео дня: Елена Блиновская сменила люксовый Maybach на автозак

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Королеву марафонов обвинили в неуплате налогов почти на миллиард рублей. Перед задержанием она пыталась сбежать из страны.

Блогер Елена Блиновская сменила люксовый Maybach на автозак. После допроса в Следственном комитете королеву онлайн-марафонов увезли в изолятор временного содержания.

Ей предъявлены обвинения в неуплате налогов на почти миллиард рублей, а также в отмывании денег. Сегодня должны определить и меру пресечения — подписку о невыезде, домашний арест или содержание в СИЗО.

Внимание на лицо: реакция Блиновской на предъявление обвинения попала на видео

Последнее выглядит наиболее вероятным, так как накануне Блиновская пыталась сбежать из страны. Ее остановили в Смоленской области, недалеко от белорусской границы.

«Блиновская Елена Олеговна, вы задерживаетесь по статье 91-92 УК РФ по подозрению в преступных финансовых операциях с денежными средствами, приобретенными для придания правомерности использования этих средств. А также за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах», — зачитала следователь.

Елена Блиновская зарабатывала на проведении онлайн-марафонов и бизнес-тренингов, на которых учила всех желающих, как стать успешными и богатыми. А чтобы меньше отчислять государству, дробила основной бизнес на более мелкие — с упрощенной системой налогообложения. Если вина будет доказана, ей грозит тюремный срок до десяти лет.