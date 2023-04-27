Внимание на лицо: реакция Блиновской на предъявление обвинения попала на видео

Блиновской предъявили обвинение по делу об уклонении от налогов на 1 млрд рублей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Следком; 5-tv.ru

Следователь сообщила королеве марафонов, что ее задерживают по уголовному делу о неуплате налогов на сумму в почти один миллиард рублей.

Блогеру Елене Блиновской предъявили обвинение в неуплате налогов почти на один миллиард рублей. Ее реакция попала на видео — ролик опубликовал Следственный комитет РФ.

На кадрах видно, что королева марафонов выслушала следователя с каменным лицом. Руки она держала скрещенными на груди. На вопрос понятны ли ей обвинения, блогер отреагировала молча — лишь кивнула.

Елене Блиновской вменяют уклонение от уплаты налогов в размере 918 миллионов рублей и отмывание денег.

«В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании Блиновской меры пресечения», — добавили в СК РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что муж Блиновской отказался давать комментарии прессе после допроса в Следственном комитете.