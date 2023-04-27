Доктор с большим сердцем: Путин поздравил врача Леонида Рошаля с юбилеем

Фото, видео: Смертин Павел / ТАСС; 5-tv.ru

Знаменитый хирург достиг невероятных высот в своей карьере благодаря милосердию и чуткости.

Российский лидер Владимир Путин поздравил президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президента Национальной медицинской палаты Леонида Рошаля. Сегодня, 27 апреля, хирургу исполнилось 90 лет. Поздравление главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля.

В обращении Путин отметил, что вклад Рошаля очень важен в общественной и просветительной сферах. Знаменитый хирург проявил «искреннюю заботу о сохранении и продолжении» многовековых традиций отечественной медицины.

В том числе глава государства подчеркнул, что Рошаль проделал огромный путь и показал наивысший профессионализм в своей отрасли. Он достиг грандиозных высот в по-настоящему благородной и милосердной работе. В конце Путин пожелал Рошалю крепкого здоровья и всего самого лучшего.

Стоит отметить, что мэр Москвы Сергей Собянин тоже не остался в стороне. Он трогательно поздравил знаменитого хирурга с 90-летием и назвал его «доктором с большим сердцем». Градоначальник подчеркнул, что Рошаль является внимательным, отзывчивым и обаятельным профессионалом.

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