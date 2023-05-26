«Не нужно пытаться играть с жизнью»: SHAMAN о вере в судьбу

Фото, видео: Петров Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Музыкант привык бороться за свое место под солнцем.

SHAMAN верит в судьбу, при этом убежден, что ее можно изменить. Своими мыслями о вечном музыкант поделился с автором и ведущей спецпроектов 5-tv.ru Светланой Шевченко.

«Я являюсь активным фаталистом, то есть человеком, который с одной стороны верит в судьбу, а с другой стороны верит в то, что эту судьбу можно изменить», — рассказал певец.

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По признанию SHAMAN, когда жизнь загоняет его в рамки, в которых он чувствует себя не на своем месте, музыкант делает все возможное и невозможное, чтобы направить ее в верное русло. Артист убежден, что жизнь не стоит обманывать, важно со спокойствием принимать имеющееся и прилагать все необходимые усилия, чтобы это имеющееся улучшить.

«Жизнь расставляет приоритеты. Зачем пытаться играть с этой жизнью? Жизнь надо жить», — заключил певец.

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