Принца дал: детали главной свадьбы года SHAMAN с сотней поклонниц

Фото, видео: YouTube / SHAMAN; 5-tv.ru

Мраморный дворец в Петербурге видел множество ярких приемов и балов, но этот праздник позволяет его теперь называть самым масштабным Дворцом бракосочетания.

На прошлой неделе в режиме строжайшей секретности прошла главная свадьба года — певец и композитор SHAMAN (Ярослав Дронов) женился на сотне девушек в Мраморном дворце Петербурга. Таким образом, знаменитость осуществил, казалось бы несбыточную мечту — выйти замуж за кумира.

Свидетельницей со стороны жениха стала ведущая спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светлана Шевченко, которая специально приехала в Северную столицу, чтобы разузнать все секреты тайной регистрации.

«Каждый раз встречаешься с новой девушкой взглядами, обмениваетесь энергетикой, а особенно в такой откровенный момент, когда вы обмениваетесь кольцами. Мне лично оставляет отпечаток», — признался SHAMAN.

Девушки в белых свадебных нарядах прибывали с самого утра. И в какой-то момент в дворце стало очень ярко от белого света. Праздник ожидался грандиозным.

«Как идея звучит круто. Действительно, очень драйвово, когда ты видишь действительно живую очередь. Огромное количество — сто человек. Десять, потом двадцать невест и все в белых платьях. Красивые. И ты понимаешь — да, это очень мощно! Но это клип, понятно, что это немного комедия, чтобы развлечь публику. Конечно. сто невест, где это такое… Но это же реальные съемки и реальные люди», — подчеркнул знаменитость.

Грандиозные съемки клипа на танцевальный и сладкий хит «Мед» продолжался до глубокой ночи. О том, как невесты готовились к такому яркому событию в своей жизни, по каким критериям SHAMAN отбирал заветную сотню, что ценит в женщинах и как сделал предложение своей жене, смотрите в видеоверсии нашего материала и в дальнейших новостях на 5-tv.ru.