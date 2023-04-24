Как наполниться энергией? Шесть телесных практик для улучшения жизни

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha

Главное правило при выполнении упражнений — никаких резких движений!

Современный мир заставляет человека пребывать в безумном ритме. Люди бегут, потому что боятся не успеть построить карьеру, влюбиться, родить детей, заработать много денег и увидеть весь мир. Однако это пагубно сказывается на физическом и эмоциональном здоровье.

Чтобы не «сгореть», нужно больше заботиться о себе. Преподаватель факультета психологии Наталья Козлова перечислила изданию «Страсти» шесть полезных практик, которые могут замедлить и изменить жизнь к лучшему.

Хороший сон

Качество сна влияет на самочувствие человека. Никакие упражнения и медиативные техники не сравнятся с методом расслабления и активации жизненных сил, придуманным самой природой.

Научиться переключаться

Часто бывает так, что в мыслях мы переносимся на разные этапы жизни. Наша фантазия придумывает моменты, которые могут случиться, или переживает разные исходы прошедших событий. Есть простое упражнение, которое поможет переключиться. Его суть в том, чтобы внимательно смотреть по сторонам и описывать то, что есть прямо здесь и сейчас. Например, описание природы вокруг себя. Принцип простой — что вижу, то и описываю. В процессе нужно чаще смотреть наверх.

«Бегающие глаза»

Природа создала такую человеческую реакцию на стресс, а исследования доказали, что, совершая сознательные движения глазами, человек успокаивается, его эмоциональное состояние улучшается. Этот принцип является основой такого психотерапевтического направления, как ДПДГ — десенсибилизация переживаний движением глаз.

«Заземление»

Этот метод прост. Необходимо удобно сесть, упереться ногами в пол и переключить свое внимание на состояние коленей, бедер, спины. В эти секунды нужно зациклиться на дыхании, послушать сердцебиение и отметить то, что голова свободна от мыслей. Нужно прочувствовать прикосновение одежды к коже, а также то, как воздух соприкасается с ней. После этого необходимо сделать несколько вдохов и выдохов и задать себе вопросы: «Чувствую ли я сейчас напряжение в теле? Где именно?». Нужно расслабиться.

«Я наполнен энергией»

Во время упражнения нужно встать, поставить стопы на расстоянии 20-25 сантиметров друг от друга, носки чуть внутрь. Это важно. Таким образом, человек опирается на верхнюю часть стопы, а не на пятки. Колени должны быть «полумягкими» и не напряженными. Важно расслабить мышцы живота, плечи, шею. Есть два варианта продолжения практики.

Первый: нужно представить, что из стоп идут сильные, ветвистые корни, расположенные вокруг. Эти ответвления наполняются жизненной энергией, которая поднимается от корней сначала в стопы, а потом в «мягкие» колени и все выше и выше. С каждым вздохом энергия будет приходить в тело еще сильнее. Длительность упражнения — 10-15 минут.

Второй вариант для тех, кому сложно представить себя деревом с корнями. Нужно вообразить, что внутри головы появился светлый луч, который медленно и последовательно движется сверху вниз и по пути освещает все части тела. Этот свет формирует новую внешность спокойного и освобожденного человека, который доволен своей жизнью. Представлять теплый внутренний луч нужно несколько раз, двигая его в разные стороны. Про себя можно произнести фразу: «Я наполнен энергией! Я готов действовать!»

«Арка Лоуэна»

При упражнении важно обратить внимание на дыхание и прислушаться к сердцебиению. После нужно медленно наклониться вперед. Голова аккуратно опускается на грудь, сгибается спина. Наклоняться вперед нужно очень медленно, главное — дышать ртом. Колени должны оставаться «мягкими». Опуститься желательно настолько, насколько это возможно. Шея должна быть расслаблена, а голова свободно «болтаться». В таком положении нужно оставаться пять минут. После нужно медленно подняться обратно и прочувствовать, как позвонки встают на свои места. Последней поднимается голова. Главное правило — никаких резких движений!

Ранее 5-tv.ru писал, что дерматолог назвала ТОП причин смыть косметику перед сном.