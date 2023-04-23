«Игры разума»: почему на Радоницу снятся умершие люди?

Если на Радоницу приснился покойник, то нужно угостить сладостями близких

Фото: www.globallookpress.com / Franziska Ritter

Как понять, что значит сон, в котором к тебе пришел покойник?

Нередко православные говорят о том, что ночью на Радоницу во снах они видят покойников. Почему так? Причин, как оказалось, немало. Радоница считается родительским днем, в который принято вспоминать и почитать тех близких и родных, кто ушел в мир иной, пишет портал RSUTE.

Что собой представляет Радоница

В этом году Радоница приходится на 25 апреля, спустя девять дней после воскрешения Иисуса Христа. Это первый день после Пасхи, когда можно поминать умерших. До этого момента панихиды не проводят — ни во время Страстной Седмицы, ни в Пасхальную неделю.

Первые поминальные молитвы церковнослужители начинают читать во второй вторник после Пасхи.

Считается, что само название «Радоница» происходит от слова «радость». Верующие считают, что в этот день души родственников рядом с живыми и разделяют радость.

Согласно традиции, в Родительский день — принято ходить в храм и почитать память усопших. Люди посещают кладбище, наводят порядок на могилах умерших.

Что принято делать на кладбище на Радоницу

Служители церкви рекомендуют на могилах родственников проводить литию — короткую заупокойную службу. Сделать это просто. Надо всего лишь зажечь на могиле свечку и прочитать молитву.

После нее принято наводить порядок на погосте. А в завершении, почтить память — молчанием или же воспоминания о его благих деяниях.

Распивать спиртные напитки и устраивать застолья на кладбище — нельзя. Еду, которую приносят с собой, лучше раздать страждущим.

Многие не знают, что церковь не одобряет, если на могиле оставляют печенье и конфеты. Также ни в коем случае нельзя выливать спиртное на могилу. Такое действие считается оскорбительным по отношению к умершему.

Хотя этнологи считают, что такая традиция появилась еще в древности, когда были языческие обряды. Один из них предполагал угощения усопшим как знак уважения к умершим.

Почему на Радоницу могут сниться покойники

Издревле связь с родом считается не только священной, но и судьбоносной. Поэтому у древние славяне верили, что души умерши оберегают и защищают представителей своего рода от разных невзгод.

Астрологи и шаманы разделяют мнение, что через сны души умерших людей напоминают о себе. Помянуть человека можно несколькими способами:

зажечь свечу и прочитать молитву;

сходить в церковь;

заказать заупокойный молебен.

Многие считают, что если приснился покойник, то надо угостить близких людей и знакомых конфетами и печеньем.

Психологи считают, что через сны подсознание хочет донести какую-то важную информацию, которая на первый взгляд не будет поддаваться логике.

Как понять, что значит сон

Один из методов, выписать на листок бумаги самые яркие образы сновидений. Место, имя человека, его действия и слова. Затем на каждый образ нужно написать по пять ассоциаций. После этого надо применить навыки логического мышления, сопоставить факты и понять, какие важные моменты упускаются в реальной жизни.

Сновидения на Радоницу, где появляются мертвые люди, психологи относят к «играм разума». Бессознательное свидетельствует о том, что надо почтить память ушедших в иной мир.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что делать, если снятся умершие родственники на Пасху.