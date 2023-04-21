Непросто удержаться на ногах: как проходят репетиции коронации Карла III

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Монарх будет нести церемониальное облачение, которое настолько тяжелое, что ему и без дополнительных помех будет непросто устоять.

Во дворце переполох. Полным ходом идет подготовка к коронации Карла III, которая состоится уже скоро — 6 мая. Ведь сыну Кейт Миддлтон дали ответственную роль — он будет одним из четырех почетных пажей короля.

В ходе своей миссии девятилетнему принцу Джорджу предстоит нести многометровый шлейф мантии монарха. И, как известно, ошибки ему допускать нельзя. Если один из пажей споткнется от выверенной траектории шествия по Вестминстерскому собору, то все разрушится, как карточный домик.

Юному принцу Джорджу предстоит то, что не делал в его возрасте никто из предков. Так, ни дед Чарльз, ни прабабушка Елизавета II не выполняли никакой роли на коронациях своих родителей. Чарльзу было всего четыре года, когда он принимал корону умершего отца Георга VI, а Елизавете было 11 лет, но ей досталась роль зрительницы, которая наблюдала из королевской ложи.

Между тем отмечается, что 74-летний Карл III будет нести церемониальное облачение, которое настолько тяжелое, что ему и без дополнительных помех будет непросто удержаться на ногах. Так что все должно пройти синхронно и четко, поэтому перед церемонией все готовятся к осуществлению своей миссии, сообщает издание Hello.

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По словам инсайдера, репетиции начались некоторое время назад в бальном зале Букингемского дворца. Насколько известно, законный наследник Карл III также принимает в них участие. При этом параллельно готовятся к церемонии и другие участники, в том числе шесть тысяч военных. Репетиции проводятся строго по ночам, чтобы не блокировать свободное движение транспорта.

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