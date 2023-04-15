Карл III убедил выступить в честь своей коронации звезд мировой величины

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Все музыканты имеют особые отношения с королевской семьей Великобритании.

Стало известно, кто из знаменитых артистов выступит на одном из главных событий этого года в Великобритании — концерте в честь коронации Карла III. По информации BBC, такую честь дворец предоставит звездам мировой величины — Кэти Перри, группе Take That, Лайонелу Ричи и оперному певцу Андреа Бочелли.

Ожидается, что шоу состоится 7 мая на территории Виндзорского замка. То есть на следующий день после самой коронации. Главные темы программы — любовь, уважение и оптимизм.

Примечательно, что для участников британского коллектива Take That это будет первое выступление за четыре года — исключение музыканты сделали только ради монарха.

У других заявленных артистов тоже особые отношения с монаршей семьей — все они давно знакомы с ее представителями. Так, Лайонел Ричи известен еще и как всемирный посол основанной тогда еще принцем Чарльзом благотворительной организации Prince`s Trust. А Кэти Пэри уже три года справляется с обязанностями посла British Asian Trust, созданной принцем в 2007-м для борьбы с бедностью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Карл III хочет примирить членов семьи на коронации.