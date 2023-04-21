🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 апреля, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: этот день следует направить на то, чтобы заглянуть внутрь себя.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 21 апреля. Этот день хорошо подходит для важных покупок и долгосрочных вложений. У многих людей улучшается самочувствие, повышаются настроение, физическая и эмоциональная активность.

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♈ Овны

Любовь, удача и красота на вашей стороне. Скорее всего, это будет такой день, когда все двери будут открываться как раз вовремя для вас, чтобы пройти дальше. Старые, ненужные главы остаются позади и открываются новые.

Космический совет: идите по своему пути с песней и бодростью.

♉ Тельцы

Это урок или благословение? Каждое «нет» — это просто космическое перенаправление на что-то более значимое. Вместо того, чтобы попасть в петлю страхов и беспокойств, направьте энергию на совершенно новые дела. Используя свои сильные и слабые стороны в своих интересах, вы сможете достичь куда большего, чем вам может показаться.

Космический совет: выйдите из своей зоны комфорта.

♊ Близнецы

Основное внимание будет уделено вашим отношениям. Никуда не торопитесь, только не здесь. Если вы чувствуете, что разрываетесь между своими идеалами и тем, что вы видите в своей повседневной жизни, возможно, стоит немного позволить делам идти самим по себе. Для некоторых начинается новая или обновленная любовь, но станет ли новый интерес чем-то большим или же разрушит то, что уже было вашим.

Космический совет: верьте в лучшее и это случится.

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♋ Раки

Если вы очень старались приспособиться в прошлом, но вместо этого чувствовали себя подавленными или потерянными, то может быть, стоит попробовать что-то новое и пробить себе путь? Вы стоите на пороге, идите же, позвоните в колокольчик, чтобы открыть двери.

Космический совет: найдите новые способы прочтения старых историй.

♌ Львы

Каждое большое изобретение когда-то начиналось с мечты. Бегите вперед, позволяйте себе совершать ошибки, падать, отряхиваться и снова идти вперед. Может показаться, что самым главным вещам требуется время, но вы удивитесь, узнав, как просто решаются некоторые задачи.

Космический совет: стоит добавить немного смеха в сложную ситуацию.

♍ Девы

Оставьте свое сердце широко открытым. Вы очень целеустремленный человек, и когда вы позволяете себе быть заметным, без необходимости что-либо заставлять или активно что-либо «делать», то люди сами потянутся к вам. Возьмите жизнь в свои руки. Нет смысла пытаться делать все за других, если можно попросить.

Космический совет: как бы ни было сложно, не забывайте дышать.

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♎ Весы

Вы попали в ловушку медленной скорости, а не в тупик. Если вы открыты для импровизации, то действительно можете организовать вокруг себя других людей и воплотить что-то масштабное и долгосрочное. Но важнее сегодня будет не ваша работа и окружающие, а вы сами. Сделайте ваше здоровье приоритетом № 1 сегодня, иначе все вскоре может привести к несчастному случаю.

Космический совет: сделайте свое психическое, эмоциональное и физическое здоровье приоритетом.

♏ Скорпионы

Если вы чувствуете, что бьетесь головой о стену, утешьте себя тем, что стена постепенно истончается. Впрочем, не исключено, что именно ваши действия в прошлом завели вас в тупик. Задумайтесь, какой выбор привел вас к этому пути. Возможно, сегодня вам предоставится второй шанс на то, чтобы исправить ошибки прошлого.

Космический совет: ваши мольбы будут услышаны.

♐ Стрельцы

Что произойдет, если вы ослабите бдительность? Ожидайте поворотов сюжета и диверсий, но верьте, что в конце пути вас ждет достойное вас вознаграждение. И помните: усилие необходимо, да, но слишком большое усилие отталкивает.

Космический совет: перестаньте принижать себя. Вы бриллиант, достойный короны.

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♑ Козероги

Ваша победа уже здесь, в нее вносятся небольшие изменения, чтобы она подходила именно вам. И если на каком-то фронте без перемен, то именно потому, что к цели предстоит сделать еще какие-то шаги. Позвольте себе чувствовать уныние или печаль, пока вы продолжаете двигаться вперед.

Космический совет: возможно, стоит спросить себя: все ли правильно в вашей жизни?

♒ Водолеи

Вас ожидают новые начинания. Извлеките максимум из этой сверкающей новой энергии, которая входит в вашу жизнь, и бесстрашно стойте в центре внимания.

Космический совет: извлеките максимум из энергии дня.

♊ Рыбы

Сила потока, а не грубое давление. Вполне вероятно, что встраиваясь в течение сегодняшнего дня вам откроется что-то еще о ситуации, в которой вы находитесь.

Космический совет: верьте в свои мечты и слушайте свою интуицию.