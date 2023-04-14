Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 апреля

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Какие изменения будут ждать каждого представителя знака на новой неделе?

Астролог Ксения Шахова рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе, в период с 17 по 23 апреля.

Мы входим в период затмений, его еще называют коридором затмений. На самом деле, это важно больше для событий геополитических, нежели личных. Если говорить о судьбе группы людей, коллектива, то в затмение происходит усиление сложностей. Особенно ухудшаются скрытые вопросы: то, на что закрывались глаза, о чем не решались говорить открыто.

Не стоит предпринимать ничего кардинально нового, сейчас начинания неэффективны. Более того, многое из того, что вы захотите поменять в начале своего пути, в новом начатом деле, не получится. Вы как бы передаете последнее слово во внешний мир, то есть решение будут зависеть от стихийных потоков, так называемых случайностей. И итог этого дела — тоже не от вас.

20 апреля в 7:12 по московскому времени состоится новолуние — солнечное затмение. Его влияние актуально и эту, и следующую неделю. Светила соединятся в последнем градусе Овна. Это огненный знак, боевой. Им управляет планета войны Марс. Соответственно, все внимание будет направлено на мужские темы. Потребуется смелость даже от женщин. Проявляйте меньше агрессии, не ведитесь на выпады других. Эмоциональный фон сейчас нестабильный, люди быстро воспаляются и выходят из себя.

22 апреля Меркурий становится ретроградным в Тельце. Это существенно ослабляет нашу интеллектуальную активность и сообразительность. Мышление становится инертным, из поля внимания ускользают важные факты. Проверяйте перед сдачей все документы. Это также не самая удачная неделя с точки зрения ситуации на дорогах — закладывайте на путь больше времени, чем обычно.

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Овен — гороскоп на неделю

Овны, воздержитесь от финансовых рисков, необдуманных трат и участия в азартных играх и лотерее. На этой неделе увеличиваются расходы, связанные с детьми, подарками, отдыхом, спортом и увеселительными мероприятиями. Лучше заранее планировать свой бюджет. Все внимание идет на сферу материального.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам рекомендуется проявить осторожность и предусмотрительность в поступках и решениях. Обдумайте все, посчитайте до десяти, прежде чем действовать. Особое внимание направлено на сферу недвижимости и место вашего проживания — там будут разворачиваться основные события. Это не время для кардинальных перемен в вашей жизни.

Близнецы — гороскоп на неделю

У Близнецов чрезмерная эмоциональность и сверхчувствительность. Старайтесь избегать стрессов и чаще расслабляться. Проведите ментальную детоксикацию, ограничив количество поступающей информации и общения. Возможны ошибки в документах, их утеря, поэтому будьте внимательны к мелочам.

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Рак — гороскоп на неделю

Ракам на этой неделе не стоит разбрасываться деньгами и допускать спонтанные траты. Финансовые потери могут возникать вследствие конфликта с друзьями и коллективом. Изменение привычного источника дохода. Не стоит вкладываться в новые разработки, интернет проекты, да и в целом начинать что-либо новое. Занимайтесь привычными, понятными для вас вещами. Так вы подстрахуетесь и избежите какого-либо риска.

Лев — гороскоп на неделю

Львам на этой неделе лучше отложить серьезные сделки и переговоры с вышестоящими людьми и инстанциями. Существует риск конфликта или недопонимания с руководством, учредителями или государственными структурами. У кого-то усилится заниженная самооценка, чувство подавленности, у других будет повышенная сдержанность, серьезность, концентрация. В целом, это неплохо для деловой активности, но вам не стоит начинать что-то новое. И в личной жизни, и в рабочих вопросах возможны пробуксовки и промедления.

Дева — гороскоп на неделю

Девы, постарайтесь быть оптимистичны в трудных ситуациях и не сдаваться на половине пути. Воздержитесь от поездок в другой город, в том числе к морю, так как возрастает риск обмана и воровства. При решении юридических и судебных вопросов могут возникать ошибки и недоразумения. Будьте предусмотрительны и советуйтесь со специалистами высокого уровня, не экономьте на консультантах.

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Весы — гороскоп на неделю

Весы, во избежание стресса и кризисных ситуаций позвольте себе больше отдыха и не перегружайте организм. Постарайтесь не начинать новый курс лечения и отложите обращение в кредитные организации. Также не стоит одалживать деньги и совершать финансовые сделки. Это время, которое усилит сложности относительно вашего ресурсного потенциала. Будьте к этому внимательны, а также будьте внимательны к ресурсам и потенциалу ваших партнеров, от которых вы можете сейчас зависеть особенно сильно.

Скорпион — гороскоп на неделю

У Скорпионов возможны разногласия с начальством, пожилыми людьми или официальными инстанциями. Не принимайте важных решений в отношении партнеров или супругов. Сложно понять друг друга и прийти к компромиссу. Подойдите к ситуации нестандартно, не так, как вы это делали ранее.

Стрелец — гороскоп на неделю

У Стрельцов на этой неделе чрезмерная активность. Перенапряжение организма не лучшим образом отразится на проектах, умственной деятельности, интуиции и в целом на психическом состоянии. Возможно, пересмотр устаревших шаблонов мышления поможет выйти из трудной ситуации. Это время внутренне очиститься, преобразиться и очистить пространство во внешнем мире. Займитесь уборкой, чем-то полезным, чтобы вы видели практические результаты своего труда.

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Козерог — гороскоп на неделю

У Козерогов ожидается много физической активности, стремление к любовным приключениям, рискованным финансовым операциям либо сделкам. Здесь может быть соблазн. Используйте этот период для занятия спортом, но будьте осторожны и внимательны во избежание перенапряжения.

Водолей — гороскоп на неделю

У Водолеев в семейной жизни и в деловых отношениях могут возникать конфликты как из-за недвижимости, аренды, имущественных вопросов, так и по причине повышенной раздражительности. Водолеи, изолируйте себя от того, что мешает созданию гармоничной обстановки в своем окружении.

Рыбы — гороскоп на неделю

У Рыб на этой неделе возможны случаи мошенничества и обмана. Как с вашей стороны, так и по отношению к вам. Тщательно проверяйте документы. Избегайте конфликтов в коллективе и в транспорте. Это неудачный период для поездок, каких-то новых и сложных контактов по работе, а также для торговли и посреднической деятельности. Поскольку мы находимся в периоде затмений, многие знаки ощутят на себе напряженное влияние. Наша задача — максимально гармонизировать ситуацию личными усилиями.

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