Трагедия в Балашихе: что могло спровоцировать женщину на убийство 3-летней дочери

Фото, видео: 5-tv.ru; Личный архив Владимира Каторгина

Мать могла не отдавать отчет своим действиям и находиться в галлюциногенном состоянии.

Утром 19 апреля в подмосковной Балашихе было найдено тело погибшей трехлетней девочки. По предварительной информации, женщина сначала выкинула из окна дочь, а потом свела счеты с жизнью. Эксклюзивно для 5-tv.ru врач-психиатр Владимир Каторгин объяснил, что могло побудить ее на радикальные решения.

По словам специалиста, девушка могла забыть принять лекарственные препараты или неверно рассчитать их дозировку. Из-за этого ее состояние могло ухудшиться, что вновь вернуло ее в депрессию.

Если речь идет о более серьезном расстройстве, например, шизофрении, когда есть бред или галлюцинации, то ребенок может показаться «потусторонним существом». Специалист добавил, что во врачебной практике таких случаев немало.

«Когда человек приходит в себя после этого, он осознает, что он сделал, что он натворил. Но уже, к сожалению, поздно», — заявил психиатр.

Он также добавил, что бывают случаи, когда психические расстройства невозможно распознать, пока это не приводит к каким-то трагическим последствиям. При этом многие люди предпочитают скрывать симптомы, чтобы не идти к врачу.

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Кроме того, специалист посоветовал вовремя обращаться за помощью, наблюдаться у специалистов и делиться состоянием со своими ближайшими родственниками. Психолог подчеркнул, что нередки случаи, когда на детях вымещают злость за личную обиду, например, за измену или плохое отношение. Кроме того, некоторые пациенты не могут критически оценить свои действия и их последствия.

«Психика больного человека сильно отличается от психики здорового. Если ты не профессионал, не психиатр, очень сложно оценить мотивы, действия и исход», — уверен Каторгин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 42-летний мотоциклист сбил бабушку и ее внука на пешеходном переходе в Подмосковье. В аварии никто не погиб, но все трое попали в больницу.