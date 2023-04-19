Трехлетняя девочка пропала из квартиры в Подмосковье после гибели матери

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Установлено, что ребенок из дома не выходил. Но следов ее нигде нет.

Таинственное исчезновение трехлетней девочки из подмосковной Балашихи изучают следователи. Причем пропажу ребенка правоохранители связывают с предполагаемым убийством ее матери.

Как сообщают в Следственном комитете по региону, тело 38-летней женщины на днях было обнаружено на козырьке подъезда многоквартирного дома. При этом признаков насильственной смерти правоохранители не выявили.

Тогда же, в ходе проверки, полиция констатировала и пропажу дочери погибшей, которая жила вместе с мамой. Поиск малышки пока никаких результатов не дал — полицейские и криминалисты осмотрели квартиру и проверили прилегающую к дому территорию, кроме того, прочесали ближайшие канализационные коллекторы и прибрежную зону реки Пехорка.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего — поиски малышки продолжаются. К ним, в частности, подключились представители поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

На особом контроле держит ход расследования прокуратура Московской области. Там уточнили, что девочка предположительно пропала в районе 18:40 18 апреля. Некоторые очевидцы при этом уверяют, что последний раз мать с ребенком заходили в подъезд вечером предыдущего дня и больше не выходили.

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