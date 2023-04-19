Бойцы ВДВ заблокировали Артемовск с северной и южной окраин
Фото, видео: © РИА Новости /Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
В это время штурмовые отряды освободили три квартала в разных районах города.
Подразделения ВДВ заблокировали Артемовск с северной и южной окраин. Об этом в свежей сводке Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции заявил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
За последние сутки, штурмовыми отрядами также были освобождены три квартала в трех городских районах. Поддержку им оказывают оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия «Южной» группировки войск.
По словам Конашенкова, за указанный временной отрезок авиация четырежды поднималась в воздух для выполнения боевых задач, а артиллерией выполнено 67 огневых задач. Вместе с тем были пресечены попытки ВСУ контратаковать российские войска в районах населенных пунктов Ступочки и Красное, а также в центре Артемовска.
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За прошедшие сутки ВСУ потеряли до 380-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Акация», гаубицу Д-20, а также боевую машину РСЗО «Град».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о начале контрнаступления ВСУ.