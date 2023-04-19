Беспилотник без опознавательных знаков упал в Тульской области

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БПЛА был обнаружен в лесополосе. Обстоятельства уточняются.

В Щекинском районе под Тулой упал беспилотный летательный аппарат. При его осмотре не было обнаружено опознавательных знаков или ведомственных принадлежностей. Сообщение об этом появилось на сайте комитета по региональной безопасности Тульской области.

В пресс-центре уточнили, что беспилотник был обнаружен в одной из лесополос. На данный момент угроза населению и инфраструктуре отсутствует. Оперативные службы проводят необходимые работы на месте.

Между тем 1 апреля сообщалось, что в Курской области дрон ВСУ сбросил на крышу местного Дома культуры взрывное устройство. Глава региона Роман Старовойт прокомментировал инцидент и заявил об отсутствии пострадавших. По его словам, осколки лишь нанесли незначительные повреждения близлежащим зданиям.

Ранее 5-tv.ru писал, что беспилотник упал на территории аэропорта в Белгороде.