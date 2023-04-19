«Запас заканчивается»: зачем Киеву нужны срочные поставки зенитных ракет

Фото, видео: www.globallookpress.com / Yoshio Tsunoda; Личный архив Юрия Кнутова; 5-tv.ru

Военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что ВСУ готовятся к наступлению.

Зачем Украина требует от Запада поставок зенитных ракет? Ответ на этот вопрос эксклюзивно для 5-tv.ru дал военный эксперт Юрий Кнутов.

Как отметил специалист, сейчас Украина готовится к наступлению, во время которого им нужно будет прикрывать войска. Он также добавил, что стоящий на вооружении ВСУ комплекс «Бук» может использовать несколько типов ракет, в том числе и разработанные для стран НАТО.

«Запас ракет еще советской разработки, а также те, что производились в 90-е и нулевые, заканчивается, а строить новые негде. Другие страны продавать их отказываются. Поэтому в системе ПВО Украины возникает дефицит», — заявил Кнутов.

Помимо прикрытия собственных войск, этими ракетами можно поражать авиацию ВС РФ. Кроме того, Украине необходимо обезопасить некоторые районы от применения крылатых ракет и беспилотников.

Вернувшийся из зоны СВО Милонов объяснил причины попыток ВСУ упорно атаковать

Некоторое время назад газета Financial Times сообщала, что на заседании контактной группы по военной помощи Киев срочно запросит зенитные ракеты. Уже известно о поставках Францией комплекса Mamba. Также на Украину прибыл комплекс Patriot.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ предприняли попытку прорыва в районе Угледара. Однако осуществить задачу им помешала артиллерия морпехов.