Вернувшийся из зоны СВО Милонов объяснил причины попыток ВСУ упорно атаковать

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Боевиков Украины нельзя недооценивать — это серьезный противник, считает депутат.

Украинская сторона пытается достигнуть статуса противника России, чтобы жить за счет Запада. Об этом сообщил депутат Госдумы, участник спецоперации Виталий Милонов, который вернулся из зоны СВО.

Он отметил, что Незалежная слепо верит обещаниям, данным от недружественных Москве стран.

«Они воюют сейчас ради того, чтобы окунуться в этот рог изобилия, благоденствия и более ничего не делать. Они не воюют для того, чтобы работать дальше, а чтобы завоевать статус противников России, которых надо содержать», — объяснил он в беседе URA.RU.

В том числе Милонов объяснил, что нельзя недооценивать националистов Украины. По его словам, людей в Незалежной «идейно подковывают», уже с детского сада идет «патриотическое» воспитание. У боевиков ВСУ есть сильная мотивация и цель, они не «тупые бараны».

«Это серьезный противник, которому надо давать серьезный отпор», — рассказал парламентарий.

Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ Милонова о службе на контракте в зоне специальной военной операции по защите Донбасса.