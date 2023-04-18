Негде прятаться: ВС РФ уничтожили солдат ВСУ в ангаре и лесополосе
ВС РФ показали кадры уничтожения солдат ВСУ в ангаре и лесополосе
Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru
Удары по вражеским подразделениям на Херсонском направлении наносились из артиллерии при корректировке дронами.
Российские бойцы уничтожили пехоту ВСУ на Херсонском направлении. Эксклюзивные видео появились в распоряжении 5-tv.ru.
В первом ролике демонстрируется обстрел ангара из артиллерии, в котором прятались бойцы украинской армии. Отмечается, что засечь перемещение пехоты удалось с помощью беспилотника.
Во втором ролике показано уничтожение взводного опорного пункта, развернутого в лесополосе. Удары по нему ВС РФ нанесла с помощью минометов.
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Количество погибших солдат ВСУ в результате ударов уточняется.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как дрон с фугасным боеприпасом подлетает к бойцу ВСУ. Оператор беспилотника убеждается, что перед ним противник и атакует.