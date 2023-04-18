Оторвали башню: как украинские боевики опростоволосились с танком Leopard

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Новоприбывшая техника ломается еще до начала реальных боев из-за неумелых «стараний» ВСУ.

Немецкий танк Leopard 2A4, который Германия заботливо передала Украине, остался без башни из-за халатности боевиков ВСУ. Инцидент произошел во время учений в Польше, националисты оторвали часть техники, когда спускались с холма. Танк воткнулся орудием в землю и пришел в негодность.

Получается, техника сломалась даже до настоящих боевых действий. Примечательно, что внутри находились украинские националисты и наверняка могли проконтролировать ситуацию.

«Первый пошел: немецкому танку Leopard 2A4 оторвало башню еще до боев. В ходе подготовки в Польше, спускаясь с холма, танк с украинским экипажем воткнулся орудием в землю и башня оторвалась», — говорится в Telegram-канале издания «Русская Весна».

К слову, некоторые немецкие танки Leopard уже стали использоваться на херсонском направлении. Об этом на днях рассказал один из офицеров. Однако российские военнослужащие знают, как бороться с иностранной техникой. Например, один из отрядов ВС РФ уже захватил боевую машину, но протащить ее в тыл было проблематично. Тогда бойцы пошли нестандартным путем и просто утопили вражеский танк в болоте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как российские танкисты вытесняют боевиков из окрестностей Уледара на Т-80БМВ.