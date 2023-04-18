🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: день будет благоприятным для любой деятельности, которая открывает для вас новые горизонты.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 18 апреля, Луна находится в Скорпионе. И это позволит совершенно по-другому посмотреть — в первую очередь — на свою работу. В этот день есть возможность решить долго не поддававшуюся задачу, взяться за проблемы, до которых не доходили руки, открыть для себя что-то новое.

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♈ Овны

Если вы задумались о том, что хотите это бросить — не рубите с плеча. Некоторые вещи вплетаются в вашу жизнь, и, возможно, это вещи, которые действительно важны для вас. Успех, что бы он ни значил для вас, не за горами. Кстати, если вы одиноки, то велика вероятность, что в ближайшее время рядом с вами появится человек, который заслуживает внимания.

Космический совет: определитесь с тем, что по-настоящему важно для вас.

♉ Тельцы

Вам кажется, что вас окружают фальшивки: деньги кажутся мусором, эмоции — ненастоящими, а близость — сиюминутной. Вам кажется, что вы оказались в тупике. Есть два способа справиться с этим — принять то, где вы находитесь, или же идти напролом, ломая стены, которые могут оказаться картонной декорацией.

Космический совет: не сворачивайте со своего пути, идите только вперед.

♊ Близнецы

Ваш этап обучения позади, и теперь вы, возможно, находитесь в той точке, куда вы шли. Найдите минутку, чтобы понаблюдать за фигурами на шахматной доске. Спросите себя, что действительно важно для вас, а затем решите, в каком направлении вы хотите двигаться.

Космический совет: найдите минутку тишины в этом хаосе

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♋ Раки

Вы не очень любите начало недели, только потому, что она несет стрессовый электрический заряд для всех. Сегодня было бы очень разумно оставаться вне игры и избегать импульсивных действий и реакций. Но если от вас все-таки требуют реакции, то будьте благоразумны, рассудительны и хладнокровны — это принесет хорошие плоды.

Космический совет: вас ждет серьезная стрессовая ситуация.

♌ Львы

Найдите время для себя. Займитесь своим здоровьем, начните заниматься йогой, сходите на простую прогулку или просто откажитесь сегодня от чего-нибудь вредного. В том числе — и от излишней критики самих себя. Гибкость — умственная и физическая — сегодня меняет правила игры.

Космический совет: совершайте поступки, слушая свое сердце.

♍ Девы

Когда наступила ясность, вы готовы к созданию чего-то поистине выдающегося. Ваши привычки, целеустремленность и даже, как ни странно, опасения, помогли создать идеальный для вас ритм жизни. Вы знаете, что не подходите для всех, но зачем прятаться от мира?

Космический совет: вы готовы создать свой шедевр.

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♎ Весы

Весы, сегодня вам нужно вытащить себя за волосы из дома и отправиться на прогулку. Представьте себя хищником и отправляйтесь на охоту: новая любовь, новая работа, новые знакомства и впечатления ждут вас.

Космический совет: вам стоит выйти из своей ракушки, чтобы открыть для себя целый мир.

♏ Скорпионы

Вы — ас в решении проблем, и вы — огненный шар, если дело доходит до того, чтобы мчаться к решению ваших задач. Что-то открывается вам, и вы знаете, что пора идти.

Космический совет: если вы уверены в своих решениях — мчитесь вперед на полной скорости.

♐ Стрельцы

Если смотреть на проблему достаточно долго, она не исчезнет. Приятно получать подсказки от окружающих, но на этот раз вам придется рассчитывать только на себя.

Космический совет: ваши желания сбудутся, если вы решитесь на отчаянный шаг.

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♑ Козероги

Шум вокруг и множество дел заставляют вас чувствовать, что вы жаждете побыть в одиночестве. Музыка может быть вашим спасением, когда обязательства сковывают вас. Слушайте все, что заставляет вас чувствовать себя свежим и спокойным, в то время как вы закатываете рукава, чтобы добиться цели.

Космический совет: откройте глаза, вас ждет море возможностей.

♒ Водолеи

Водолеи, для вас начинается большая неделя. Вас ждет множество событий, и будут такие моменты, когда эмоции будут вас переполнять. Вас ждут внезапные расставания и встречи, успехи и падения, смех и слезы. Акцент придется сделать на необходимости сбалансировать свой разум и сердце. Если воспоминания о прошлом продолжают преследовать вас, найдите время, чтобы посмотреть, как они изменили вас к лучшему.

Космический совет: достигните равновесия между разумом и чувствами.

♊ Рыбы

Трудный этап уже позади, и вас ждут новые старты. Вся ваша хорошая карма возвращается к вам. Время изменить некоторые вещи вокруг, познакомиться с новыми людьми, дать себе возможность перезарядиться. Ваша фаза выживания позади, теперь пришло ваше время процветать.

Космический совет: терпение позволит вам добиться большой продуктивности.