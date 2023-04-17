«У нее обычный голос»: Сергей Соседов высказался о таланте Бузовой

Соседов назвал Бузову певицей с обычным голосом после ее заявлений об абсолютном слухе

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda / Grigirii Goryachev; 5-tv.ru

О певческих способностях экс-звезды «Дома-2» спорят с самого начала ее появления на сцене. При этом Ольга не забывает подливать масла в огонь.

У Ольги Бузовой отсутствует абсолютный музыкальный слух. Об этом эксклюзивно для 5-tv.ru заявил музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов. Он подчеркнул, что это понятие означает способность человека сходу определить ноту, которую он слышит, даже стоя спиной.

«Например, кто-то играет на фортепиано, и он называет ноты. Он стоит спиной, слышит звуки, и тут же называет ноту, которая звучит, и в какой октаве она звучит», — Сергей Соседов.

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Он усомнился в подобных способностях у Ольги. Также Соседов добавил, что не считает ее голос слишком красивым.

«У нее обычный тембр. Он не раздражающий, ну и особой красотой он не обладает. Как говорится, на вкус и цвет, но ничего особенного в ее голосе нет», — отметил эксперт.

Некоторое время назад Ольга Бузова заявила, что обладает абсолютным слухом и красивым голосом. По словам исполнительницы, совсем недавно она узнала, что у нее три октавы. За это ее даже похвалила учительница вокала.

Однако ряд Telegram-каналов тут же распространили огромное количество видео, где поющая ведущая не то, что не попадает ни в одну ноту, но и явно ее исполнение не является благодатью для ушей. Возможно, Оля таким образом шутила на камеру, однако многие усомнились в ее талантах.

Ранее 5-tv.ru писал о реакции Бузовой на новую жену отца. Телеведущая поблагодарила избранницу за любовь к папе и назвала «прекрасной женщиной».