🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 апреля, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: на этот день не стоит планировать важные дела, поскольку энергии воскресенья будут бушевать. Отдайте предпочтение рутинной работе.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 16 апреля, в последний день недели не стоит брать на себя слишком много. Проведите выходной в размеренном темпе. Не планируйте на сегодня важные дела, займитесь рутинной работой, а лучше всего отдохните в кругу семьи!

Особо сложный период: чем опасен коридор затмений 20 апреля — 5 мая 2023

♈ Овны

Если оглядываясь назад вы чувствуете, что зациклились на чем-то, то попробуйте извлечь урок из прошлого. Это может помочь вам смягчить свой взгляд на всех участников ситуации, включая вас самих. Иногда действительно нормально быть на заднем плане и позволить кому-то другому блистать, Овны. С чем бы вы ни столкнулась, знайте, что у этого будет счастливый конец. Сейчас вы окружены поддержкой, держите свое сердце и руки широко открытыми.

Космический совет: не нужно зацикливаться на прошлом.

♉ Тельцы

Ваше умение придерживаться своих целей ведет вас вперед. Несмотря ни на что, вы знаете, что в конечном итоге все пройдет просто замечательно и вы выйдете победителем. Сейчас не время опускать руки, Тельцы. Если вы чувствуете, что устали не отставать, просто сойдите с беговой дорожки и отдышитесь, прежде чем снова включаться.

Космический совет: не пытайтесь успеть везде и сразу.

♊ Близнецы

Выбор не принимать решений — это также решение сидеть сложа руки, Близнецы. Звезды предупреждают, что быстрые возможности или внезапное головокружительное чувство любви могут скоро приблизиться к вам. Помните о том, что нужно твердо стоять ногами на земле. Быстрые действия в сочетании с твердой головой на плечах помогут принять вам в нужный момент правильные решения.

Космический совет: руководствуйтесь двумя чувствами при принятии решений — эмоциями и логикой.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 апреля

♋ Раки

Слишком много идей, слишком мало времени. Вот такая история разворачивается для вас сегодня, Раки. Все, на что вы надеялись и чего желали на протяжении многих лет, сбывается. И вместе с этим в вашу жизнь приходит большая ответственность — управлять своим временем и энергией, чтобы сбалансировать дела в долгосрочной перспективе. Звезды наконец-то сошлись в вашу пользу, и так будет оставаться некоторое время, поэтому было бы разумно установить определенные основные правила для себя и своей меняющейся динамики.

Космический совет: удача на вашей стороне, так что вперед за новыми свершениями.

♌ Львы

Если материальные и финансовые проблемы не давали вам уснуть, Львы, то звезды советуют вам все хорошенько обдумать. Почему вы столкнулись с такими проблемами? Звезды утверждают, что все не так плохо, как вы, возможно, думаете. У некоторых из вас могут возникнуть идеи, а у некоторых других могут появиться возможности, которые могут перевернуть игру. Все, что вам нужно, это щепотка мужества, чтобы взяться за дело с головой. Есть простой способ выбраться из этого водоворота — оглянитесь вокруг и обратите внимание, кто предлагает помощь, чтобы разделить нагрузку. Примите это во внимание, чтобы найти недостающие звенья и приступить к делу.

Космический совет: примите помощь со стороны в решении проблем.

♍ Девы

Расширение ваших идей и мировоззрения — это как раз тот секретный ингредиент, который вам нужен прямо сейчас. Вы трудолюбивы и общительны — это то сочетание, которое является редкой находкой. Соберитесь с единомышленниками и помогите друг другу подняться, Девы. Так много можно многого достичь за такое короткое время. Добраться до места назначения вовремя, веселясь при этом по пути, лучше, чем пытаться сделать все в одиночку.

Космический совет: скооперируйтесь с единомышленниками для достижения целей.

Самый прибыльный день: когда делать денежную стрижку в мае 2023

♎ Весы

Выдохните с огромным облегчением, Весы. Звезды подсказывают, что вы, вероятно, почувствуете, что достаточно скоро вернетесь к своему естественному состоянию равновесия. На карту поставлена встреча с единомышленниками, а также укрепление текущих связей. Верьте, что все, что ушло из вашей жизни, послужило своей цели, и впереди еще много чего более замечательного. Воспользуйтесь внезапными и быстрыми возможностями. Они определенно станут ступеньками к вашему следующему обновлению.

Космический совет: жизнь готовит для вас приятные сюрпризы.

♏ Скорпионы

Сегодня ожидаются незначительные сбои, Скорпионы. Но ничего такого, с чем нельзя было бы справиться, с вами не случится. Используйте свою энергию, чтобы взять от сегодняшнего дня все хорошее. Также звезды советуют следить за уровнем остроты в своей речи. Говорите сегодня людям только то, что необходимо, чтобы чувства каждого были максимально защищены.

Космический совет: не позволяйте окружающим выводить себя из равновесия.

♐ Стрельцы

Знаете, что является второй самой сильной чертой в вас? Это ваша позиция никогда не отступать. Вселенная, наконец, готова ответить на ваш зов. Финансы вот-вот вырастут, психическое здоровье вот-вот улучшится. Ваша единственная задача, Стрельцы, — оставаться сосредоточенными на самом важном, а все остальное пусть решается само собой.

Космический совет: если невозможно что-то исправить, то и не нужно беспокоиться.

«Верить или нет»: Лариса Долина призналась в любви к оккультизму и мистике

♑ Козероги

Сегодня вы процветаете, Козероги. Возможно, вы еще этого не видите, но это так. Найдите минутку, чтобы оглядеться вокруг и подсчитать, чего вы хотели, что является частью вашей жизни. Видите ли, на самом деле не имеет значения, как вещи попадают к вам, пока они присутствуют в вашей жизни. Будьте благодарны и улыбайтесь сегодня.

Космический совет: будьте благодарны за все, что имеете в жизни.

♒ Водолеи

Победа ждет вас по другую сторону страха, Водолеи, поэтому отправляйтесь в неизвестность. Заезды идут вам навстречу, чтобы помочь ориентироваться на неизведанных территориях. Прислушайтесь к своей интуиции и избавьтесь от тревожных мыслей.

Космический совет: отбросьте все страхи и идите к своей мечте.

♊ Рыбы

Колесо фортуны поворачивается в вашу пользу, Рыбы. Вы сделали все, что могли, чтобы продолжать идти вперед. Новые возможности и люди, скорее всего, вскоре постучатся в вашу дверь. Дождитесь подходящего момента, чтобы сделать свой ход, чтобы вы могли действительно наслаждаться всем в полной мере! При этом остерегайтесь попасть под перекрестный огонь.

Космический совет: приготовьтесь, вас ждут новые возможности.