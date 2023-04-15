Зеленский ввел новые санкции в отношении граждан и компаний из России

Фото: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine

Под ограничения попали более 80 спортсменов, в числе которых олимпийские чемпионы.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 438 граждан и 254 компаний из России. Соответствующие указы опубликованы на сайте офиса главы Незалежной.

Перечень попавших под ограничения физлиц разбит на два списка. В первом указаны фамилии 351 человека, в отношении которых введены «персональные специальные экономические и другие ограничительные меры» сроком на десять лет.

Во втором списке перечислены 87 человек, основная часть из которых — спортсмены и деятели спорта, в том числе олимпийские чемпионы. Там же названа дочь министра обороны РФ Ксения Шойгу. Ей, как и другим россиянам из списка, на 50 лет запрещена выдача украинских виз, въезд на Украину, выполнение экономических и финансовых обязательств.

Также под ограничения на срок десять лет попали 254 российских компании в сфере цифровых и информационных технологий. Среди них «Яндекс», 1С, «Газпромнефть — цифровые решения», «Газпром автоматизация», производитель интегральных схем «Микрон», группа компаний «Иннотех», «Рамблер», ВКонтакте и другие. Санкции предусматривают блокировку активов, аннулирование лицензий и прочие ограничения.

Предыдущий пакет санкций против российских граждан и бизнеса Зеленский ввел 1 апреля. Тогда под ограничения сроком на десять лет попали 33 физлица и 225 компаний. До этого, в феврале, президент Украины подписал указ о наложении на 200 россиян санкций, которые будут действовать следующие 50 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине ввели новые санкции в отношении звезд российского шоу-бизнеса. В черный список попали певцы Михаил Шуфутинский, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ирина Аллегрова, Дима Билан и Любовь Успенская, юмористы Евгений Петросян и Михаил Галустян и другие артисты.