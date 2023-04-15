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Об этом сообщил экс-советник Пентагона.

Украинские военные хотят устранить президента страны Владимира Зеленского. Об этом рассказал YouTube-каналу Judging Freedom экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По словам спикера, лидера Незалежной считают предателем из-за сильнейшей коррупции, процветающей в армии.

Отставной военный привел в пример множество опубликованных роликов, где солдаты ВСУ рассказывают, что огромные суммы наличных денег оказываются «в самых разных местах». В то же время военные действия им приходится вести без должного оборудования.

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«Они говорят, что первым делом надо вернуться и перевешать Зеленского и его команду», — сообщил Макгрегор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Запад уже к концу года заставит президента Украины Владимира Зеленского пойти на невыгодное ему мирное соглашение с Россией. Об этом сообщили сотрудники американского Совета по международным отношениям.