«Он им не нравится»: политолог рассказал, когда США снимут Зеленского с поста

Политолог Брутер: Зеленского заменят на преемника, когда он соберет весь негатив

Фото: www.globallookpress.com / James McGill

Американских демократов не устраивает характер и способности нынешнего президента Украины. Чего же они ждут?

США уберут Владимира Зеленского с поста президента Украины и заменят преемником, когда бывший комик соберет на себя весь негатив. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился политолог Владимир Брутер.

«Зеленский должен уйти в тот момент, когда он соберет на себя весь максимальный негатив. Так, чтобы освободить следующему некое неотрицательное политическое пространство, неотрицательное политическое будущее», — заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований.

По словам Владимира Брутера, до сих пор нынешний президент Украины не собрал на себя весь негатив. Если же убрать его в текущих обстоятельствах, то у преемника очень быстро испортится рейтинг.

«Заменить Зеленского на условного Залужного (главнокомандующий ВСУ. — Прим. ред.) можно и нужно. Они (власти США. — Прим. ред.) этот вариант рассматривают, но только после того, как станет понятно, какова украинская перспектива — хотя бы там на год, на полтора, на два. Пока это непонятно», — объяснил эксперт.

Валерий Залужный сможет занять кресло президента, если будут основания говорить о его истории успеха, считает Владимир Брутер. При этом бывший главнокомандующий ВСУ будет проводить «несколько видоизмененную» политику Зеленского, возможно, выстроит «другие отношения с хозяевами» в Вашингтоне. Самого Зеленского власти США теперь недолюбливают.

«Зеленский — частично продукт республиканских политтехнологов, Петр Порошенко — демократических. А демократы очень злопамятны. <…> Он им не нравится по нескольким причинам: он достаточно суматошный и заполошный, все время норовит куда-то заползти, откуда-то уползти, что-то не то сказать <…> Поэтому демократы хотели бы Зеленского заменить», — отметил политолог.

В заключение он напомнил, что следующие выборы президентов США и Украины пройдут в один год — в 2024-м.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США скоро заставят Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией.