Врач рассказала, сколько куличей можно съесть на Пасху

Диетолог Мезенцева призвала не есть больше 150 граммов кулича в день

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Специалист отметила, что из-за сытной сладости можно легко набрать лишний вес.

Сколько куличей можно съедать в день на Пасху? На этот вопрос ответила Газете.ру врач-диетолог Галина Мезенцева.

По словам специалиста, главная опасность заключается в наборе лишнего веса. Кроме того, сладким можно перебить аппетит и съесть меньше полезных для здоровья продуктов, среди которых фрукты, овощи и другие блюда. Поэтому в день рекомендуется съедать только небольшой кусочек пасхального хлеба весом примерно 80-150 граммов.

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Особенно осторожным с поеданием куличей стоит быть людям, страдающим от сахарного диабета, инсулинорезистентности, ожирения, заболеваний ЖКТ или повышенного холестерина. Врач посоветовала присмотреться к творожной пасхе.

«В ней больше белка и меньше углеводов, чем в классической из белой муки. Но даже при этом больше 100-150 граммов в день съедать не рекомендуется», — подытожила врач.

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