🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 апреля, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. В этот день практически все представители зодиакального круга будут чувствовать себя на пике активности.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru на сегодня, 11 апреля. На вторник можно планировать практически любые задачи — все будет вам по силам. Удача будет сопутствовать везде — на работе, в личной жизни, и даже в мелких бытовых вопросах.

Женщинам какого знака зодиака мужчины чаще делают предложение? Исследование

♈ Овны

На этой неделе Вселенная дарит вам ясность. Вы знаете, для чего вы здесь, и верите, что у вас есть сила, ресурсы и мудрость, необходимые для достижения вашей цели. Стремитесь к звездам и доверьтесь своим силам, Овны. Поверьте, пока вы остаетесь привержены своему видению, помощь и ресурсы, которые вам нужны, будут предоставляться вам на каждом этапе.

Космический совет: оставайтесь верны своему видению.

♉ Тельцы

Привыкайте к тому, что некоторые вещи будут работать в вашу пользу, Тельцы. Привыкайте получать помощь и ресурсы, необходимые для продвижения по вашему пути. Привыкайте добиваться больших успехов, когда дело доходит до вашей карьеры. Привыкайте к тому, чтобы быть ответственными за то, как разворачивается ваша жизнь. Вы вступаете в то время, когда все, что вам нужно, и все, что вы хотите, найдет свой путь к вам.

Космический совет: все, что вы хотите, найдет путь к вам.

♊ Близнецы

Этот год буквально похож на катание на американских горках для вас, Близнецы. Расслабьтесь — не драматизируйте и наслаждайтесь моментами на карусели. Отсюда становится лучше! Звезды призывают вас соприкоснуться с присущим вам творчеством и оптимизмом. Проявите себя как самую раскрепощенную версию. Помните, что совершенство — это иллюзия, вам позволено вдоволь повеселиться.

Космический совет: не драматизируйте события, посмотрите на них с другой стороны.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 апреля

♋ Раки

Сегодня Вселенная дает вам возможность играть, делать ошибки и разбираться во всем по ходу дела. Дайте себе разрешение отправиться в это совершенно новое приключение, зная, что в процессе вы многое узнаете о себе и окружающем вас мире. Но не позволяйте своим прошлым неудачам помешать вам поверить в невозможное. Вы способны свернуть горы, Раки.

Космический совет: пришло время отправиться в новое приключение.

♌ Львы

Нет никаких причин, по которым вы не сможете одержать победу над проблемами, что стоят на вашем пути сегодня. На этой неделе звезды призывают вас признать свои неудачи и поразмыслить над тем, чему они вас научили. Это время превратить ваши раны в мудрость, а вашу боль в силу, Львы.

Космический совет: считайте преграды на вашем пути не проблемами, а приключениями.

♍ Девы

Чем больше мы переживаем за наше прошлое, тем больше мы мучаемся из-за того, что не получилось. Сделайте себе одолжение — вернитесь в настоящий момент. Жизнь предлагает вам шанс испытать себя еще раз. Так что идите на риск, которого никогда не было, когда вы позволяете своему сердцу открыться, Девы.

Космический совет: живите настоящим.

Стабильность и устойчивость: китайский гороскоп на неделю с 10 по 16 апреля

♎ Весы

Если вы чувствуете, что движетесь против течения, скорее всего, так оно и есть. Жизнь не работает против вас, Весы. Над это стоит поразмыслить. Когда дело доходит до межличностных отношений, звезды призывают вас говорить правду. Не позволяйте страху перед конфликтом удерживать вас от отстаивания своей позиции.

Космический совет: говорите правду, невзирая на последствия.

♏ Скорпионы

Только недавно вам приходилось выдерживать одну бурю за другой. Сейчас вы можете чувствовать себя обессиленными, и это нормально. Заручитесь поддержкой в это время, чтобы вы могли ощущать себя в безопасности, Скорпионы.

Космический совет: все худшее — позади.

♐ Стрельцы

Сейчас вы забываете, что за облаками есть радуга. Но это действительно так. И в вашей жизни она вскоре появится. Вместо того чтобы позволить так называемым вызовам сломить вас, примите дух игры. Сосредоточьтесь на том, что вы можете сделать, чтобы чувствовать себя хорошо.

Космический совет: вскоре в вашей жизни наступит ясность.

Месяц Огненного Дракона: китайский гороскоп на апрель 2023 года

♑ Козероги

Вы убедили себя, что все работает не в вашу пользу. Вы убедили себя, что окружение настроено против вас. Теперь же вы держите оборону, но для чего? Сделайте себе одолжение — отпустите эти убеждения. Это позволит вам обдумать сложившиеся обстоятельства с другой точки зрения и восстановить весы правосудия, Козероги.

Космический совет: избавьтесь от ложных убеждений.

♒ Водолеи

Дело в том, что страх парализует нас. Он держит нас прикованными к старым парадигмам, вместо того чтобы позволить нам двигаться по жизни так, как мы хотим. Хорошо, что у вас есть выбор, Водолеи. Вы готовы пробудить дух своего внутреннего воина, чтобы идти вперед и побеждать!

Космический совет: не позволяйте страху овладеть вами.

♊ Рыбы

Отбросьте вину, стыд, гнев и негодование. Хватит задавать себе один и тот же вопрос: «Почему это происходит со мной?» Вместо этого признайте свою роль сознательного творца своей судьбы. Признайте, что все происходит не с вами, а для вас, Рыбы. Что у вас есть сила превратить боль и страдание в сладкий эликсир, который способствует вашему росту.

Космический совет: вы автор своей жизни.