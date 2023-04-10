Врачи сообщили об улучшении состояния Сильвио Берлускони

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Экс-премьер остается в реанимации. Каковы прогнозы?

Состояние госпитализированного экс-премьера Италии Сильвио Берлускони улучшается. С таким заявлением выступила пресс-служба больницы «Сан-Раффаэле».

В документе отмечается, что проводимая терапия дает результаты. При этом политик все еще остается в реанимации.

«В течение последних 48 часов наблюдалось постепенное и устойчивое улучшение функции органов. Циторедуктивная, противомикробная и противовоспалительная терапия дают ожидаемые результаты», — говорится в сообщении.

У экс-премьера Италии Берлускони нашли серьезное заболевание крови

Врачи не делают каких-либо прогнозов, однако выражают осторожный оптимизм.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Берлускони попал в больницу с подозрением на пневмонию. Позже появилась информация, что легочная инфекция развилась на фоне хронического миеломоноцитарного лейкоза.