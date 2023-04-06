У экс-премьера Италии Берлускони нашли серьезное заболевание крови

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Накануне итальянский политик попал в реанимацию. Что стало причиной?

У бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони обнаружили серьезное заболевание крови. Как сообщает газета Corriere della Sera, 86-летний политик не первый раз попадает в больницу по этой причине.

«Следовательно, это не только плановые анализы, но и необходимое лечение. Боли, которые беспокоят его, и пневмония на самом деле являются осложнениями, которые могут появиться в его ослабленном организме», — пишет издание.

О госпитализации Берлускони стало известно 5 апреля. Изначально сообщалось, что причиной стали проблемы с сердцем. В 2016 году политик перенес операцию на органе, а в 2021 пережил коронавирус. В том же году после неудачного падения он лег в больницу на полное обследование, а в начале 2022 Берлускони госпитализировали с тяжелой инфекцией мочевыводящих путей.

Накануне нынешней госпитализации политик сам обращался в больницу с жалобами, однако медики успокоили его и выписали из клиники спустя одну ночь. А чуть позже Берлускони оказался в реанимации. Вице-премьер Италии Антонио Таяни сообщал, что у политика начался рецидив пневмонии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего Сильвио Берлускони попал в больницу.