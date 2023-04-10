Ученые выявили первые случаи рождения детей с поврежденным мозгом из-за COVID-19

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Врач-иммунолог Николай Крючков между тем успокаивает, что такое развитие событий встречается нечасто.

COVID-19 может передаваться внутриутробно от болеющей матери к младенцу. Из-за этого последствия могут быть самыми печальными. К такому результату пришли авторы исследования, которые наблюдали случаи заболевших ковидом мам в Мемориальной больнице Джексона, главном учебном госпитале Университета Майями в США.

В двух случаях при рождении оба младенца дали отрицательный тест на коронавирус. Однако в их крови был обнаружен очень высокий титр антител. Это было следствием попадания через плаценту материнских антител или вируса. Из-за последнего дети переболели внутриутробно. Последствия болезни оказались для малышей самыми тяжелыми. Они родились с задержкой развития, у них наблюдались судороги, а размер их головы не доходил до нормы. Один из младенцев умер в возрасте 13 месяцев.

Профессор и невропатолог Али Саад был поражен значительной потерей белого вещества мозга и наличием признаков гипоксии, то есть недостаточного количества кислорода в коре головного мозга. Эксперты предполагают, что вирусу каким-то образом удалось преодолеть плацентарный заслон и травмировать центральную нервную систему. Прежде такие осложнения не наблюдались.

Издание KP.RU узнало у врача-иммунолога и генерального директора контрактно-исследовательской компании Николая Крючкова, как воспринимать результаты этого исследования.

По словам врача, уже давно было известно, что тяжелый и среднетяжелый коронавирус у беременных может приводить к ишемическому нарушению развития плода и кровотока в плаценте. Поэтому важно было установить, каким именно образом инфекция переходит от матери к плоду.

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Вероятность заражения ребенка во время естественных родов понятна. Поэтому в таких редких случаях врачи рекомендовали кесарево сечение. Но до этих результатов исследования о вертикальной передачи вируса никакой информации не было.

Крючков считает, что пока известны всего два случая заражения. В университетской клинике наблюдали сотни мамочек с ковидом, их беременность шла без серьезных последствий.

Эксперт успокаивает, что трагические исходы встречаются нечасто. В дальнейшем ученые будут выяснять, с чем именно связаны такие тяжелые повреждения мозга. Возможно, на болезнь могли повлиять индивидуальные особенности матерей.

Профессор отметил, что, если говорить о тяжелом и среднетяжелом течении заболевания, то у более чем половины переболевших сохраняется один симптом постковида. Если говорить о легких случаях, то процент людей с постковидом значительно меньше — примерно 10-15%.

Наиболее частое проявление постковида является неприятным, но не смертельным. Это общая слабость тела, туманность головы, тревога, нарушение сна и частоты сердечного сокращения и тахикардия. А также изменения дыхания, связанные с фиброзом в легких. Такие проявления могут быть у 15-20% пациентов, которые переболели тяжелой и средней формой ковида. Эксперт отмечает, что на сегодняшний день общих алгоритмов лечения постковида нет.

Ранее 5-tv.ru писал, что у переболевших COVID-19 могут родиться дети с повреждением мозга.