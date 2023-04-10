Лекцию Арестовича отменили в университете Киева по просьбе студентов
Фото: www.globallookpress.com / Evgen Kotenko
В студсовете назвали политика «угрозой консолидации украинского общества».
В Киевском национальном экономическом университете (КНЭУ) должен был выступить с лекцией экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Однако администрация образовательного учреждения ее отменила по просьбе учащихся, сообщили в студсовете вуза.
В сообщении отмечается, что студсовет осуждает приглашение «одиозных спикеров, которые несут угрозу консолидации украинского общества».
«Мы отменяем запланированную встречу, ведь решающим для нас беспрекословно является запрос студентов, который мы услышали и в дальнейшем будем отталкиваться исключительно от него», — говорится в сообщении.
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Ранее, писал 5-tv.ru, Арестович заявил, что при попытке контрнаступления войска ВСУ понесут огромные потери.