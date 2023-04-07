Арестович призвал немедленно сменить Зеленского на другого президента

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По мнению бывшего советника украинского лидера, Украине сможет помочь «только одно». И это не США.

Бывший советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украине не нужен союз ни с одной из стран, вместо этого ей может помочь только немедленная смена президента. Об этом Арестович рассказал в интервью с Юлией Латыниной* в эфире одного из Youtube-каналов.

У Зеленского не получилось избавить страну от коррупции, поскольку он сам является коррупционером, поэтому Украиной должен управлять совершенно другой человек, который не будет воровать. И сам не будет, и другим ни за что не разрешит. До сих пор, по мнению Арестовича, Украине с этим сильно не везло.

По словам экс-главы советника президента Незалежной, лидер страны ни в коем случае не должен развивать в ней коррупцию, а военный конфликт как раз должен был послужить мотивацией, чтобы разобраться с воровством. Но этого не случилось.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Арестович пообещал ВСУ огромные потери на фронте во время контрнаступления.

* — признана иноагентом в РФ.