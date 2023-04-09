Во время захвата храма УПЦ под Киевом внезапно умер один из нападавших
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Тарас Петренко
Инцидент произошел в селе Липовец.
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) попытались захватить храм В Киевской области. Один из радикалов напал на священника, после чего умер. Об этом сообщили в Союзе православных журналистов страны.
Все произошло в селе Липовец. По словам очевидцев, пытавшийся посягнуть на религиозные святыни во время захвата храма Украинской православной церкви (УПЦ) успел вырвать из рук священника крест и бросил его. А после внезапно почувствовал себя плохо. Упал на землю и скоропостижно скончался.
Украине можно все? Зачем Киев осатанело воюет с православной церковью
«В селе была организована рейдерская атака на храм. В результате один из нападавших умер. Человеку стало плохо, когда он напал на священника», — сообщили в Союзе православных журналистов Украины.
Местные стражи порядка пока не прокомментировали произошедшее.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Киево-Печерской лавре нашли запертых монахов.